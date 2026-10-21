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Регион
Опубликовано 21 октября, 15:16

«Не с колёс»: Вирусолог раскрыл, почему сообщения об оспе обезьян вызывают ложную панику

Вирусолог Аграновский: Единичные случаи оспы обезьян не означают эпидемию

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сообщения о случаях оспы обезьян и других редких недугах в России не должны становиться поводом для паники. Профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский заявил в беседе с Общественной Службой Новостей, что единичные случаи заражения ещё не свидетельствуют об угрозе масштабной эпидемии.

По словам учёного, тревожные новости о редких заболеваниях нередко появляются до того, как специалисты успевают установить все обстоятельства произошедшего. В результате предварительные подозрения могут восприниматься читателями как подтверждённые случаи заражения, а отдельные эпизоды — как начало эпидемии.

«Было бы лучше, если бы такие новости публиковались по прошествии времени, а не «с колёс», когда специалисты ещё не проверили, что на самом деле произошло в каждом из эпизодов», — отметил Аграновский.

Вирусолог обратил внимание, что обсуждение подобных случаев обычно продолжается всего несколько дней, после чего общественный интерес угасает. При этом врачам и эпидемиологам необходимо продолжать наблюдение за ситуацией независимо от внимания прессы.

Аграновский подчеркнул, что специалисты должны заниматься изучением оспы обезьян, вируса Коксаки, хантавирусов и других возбудителей, но нагнетать тревогу среди населения не следует. По его оценке, после пандемии коронавируса в России не регистрировали заболеваний, которые одновременно отличались бы высокой опасностью и потенциалом быстрого массового распространения.

Учёный считает, что при возникновении серьёзной эпидемиологической угрозы уполномоченные службы предупредят граждан и введут необходимые противоэпидемические меры, вплоть до карантина. Вместе с тем отсутствие поводов для паники не отменяет обычных мер профилактики: при появлении характерных симптомов после контакта с заболевшим или зарубежной поездки следует обратиться за медицинской помощью.

В Подмосковье не подтвердили оспу обезьян у пяти госпитализированных
В Подмосковье не подтвердили оспу обезьян у пяти госпитализированных

Ранее Life.ru сообщал, что вирусолог Сергей Нетесов поддержал изоляцию людей, контактировавших с пациентом с подозрением на оспу обезьян в Подмосковье. Специалист объяснил, что госпитализация контактных лиц ещё не означает заражения: для подтверждения диагноза необходимы лабораторные исследования. Он также призвал выяснить возможные пути передачи инфекции и установить круг контактов заболевшего.

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Юрий Лысенко
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