«Не с колёс»: Вирусолог раскрыл, почему сообщения об оспе обезьян вызывают ложную панику

Сообщения о случаях оспы обезьян и других редких недугах в России не должны становиться поводом для паники. Профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский заявил в беседе с Общественной Службой Новостей, что единичные случаи заражения ещё не свидетельствуют об угрозе масштабной эпидемии.

По словам учёного, тревожные новости о редких заболеваниях нередко появляются до того, как специалисты успевают установить все обстоятельства произошедшего. В результате предварительные подозрения могут восприниматься читателями как подтверждённые случаи заражения, а отдельные эпизоды — как начало эпидемии.

«Было бы лучше, если бы такие новости публиковались по прошествии времени, а не «с колёс», когда специалисты ещё не проверили, что на самом деле произошло в каждом из эпизодов», — отметил Аграновский.

Вирусолог обратил внимание, что обсуждение подобных случаев обычно продолжается всего несколько дней, после чего общественный интерес угасает. При этом врачам и эпидемиологам необходимо продолжать наблюдение за ситуацией независимо от внимания прессы.

Аграновский подчеркнул, что специалисты должны заниматься изучением оспы обезьян, вируса Коксаки, хантавирусов и других возбудителей, но нагнетать тревогу среди населения не следует. По его оценке, после пандемии коронавируса в России не регистрировали заболеваний, которые одновременно отличались бы высокой опасностью и потенциалом быстрого массового распространения.

Учёный считает, что при возникновении серьёзной эпидемиологической угрозы уполномоченные службы предупредят граждан и введут необходимые противоэпидемические меры, вплоть до карантина. Вместе с тем отсутствие поводов для паники не отменяет обычных мер профилактики: при появлении характерных симптомов после контакта с заболевшим или зарубежной поездки следует обратиться за медицинской помощью.