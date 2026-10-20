В Подмосковье не подтвердили оспу обезьян у пяти госпитализированных

В Подмосковье не подтвердилось подозрение на оспу обезьян у пяти человек, госпитализированных на прошлой неделе в Раменскую больницу. Результаты лабораторных исследований оказались отрицательными, а состояние всех пациентов врачи оценивают как удовлетворительное. Об этом «Интерфаксу» сообщила заведующая инфекционным отделением медучреждения Наталья Прокопец.

Ранее Life.ru сообщал о госпитализации пятерых человек с подозрением на оспу обезьян в Подмосковье. Тогда диагноз оставался предварительным, а пациентов направили в Раменскую больницу для обследования. Теперь лабораторная проверка исключила заболевание у этой группы пациентов. При этом отрицательные результаты в Подмосковье не относятся к другой группе госпитализированных — в Санкт-Петербурге, где 19 октября врачи подтвердили оспу обезьян у пяти человек.