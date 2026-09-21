Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 05:08

Новый управляющий «Ашана» заявил о намерении сохранить сеть и её работу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

«Ашан» получил письмо от временного управляющего АО «Л.Е.В. Менеджмент», в котором тот сообщил о заинтересованности в сохранении компании как единой торговой сети. Об этом рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ретейлера.

В компании подтвердили получение обращения и заявили о готовности взаимодействовать с новым управляющим и оперативно обсуждать возникающие вопросы.

«На сегодняшний день компания и все её объекты продолжают работать в штатном режиме, без каких-либо изменений», — сообщили представители «Ашана».

Письмо руководству сети направил гендиректор «Л.Е.В. Менеджмент» Андрей Краюшкин. В обращении говорится о необходимости сохранить бесперебойную работу гипермаркетов и распределительных центров.

«Ашан» запросил разъяснения о судьбе российской «‎дочки» после указа Путина
«Ашан» запросил разъяснения о судьбе российской «‎дочки» после указа Путина

Напомним, 17 сентября президент России Владимир Путин передал во временное управление «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы Auchan, Nestlé и ряда других иностранных компаний. Решение также затронуло структуры FM Logistic и бывшее российское подразделение Leroy Merlin — нынешнюю «Лемана Про».

Больше новостей о компаниях, сделках и российском рынке — в разделе «Бизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Бизнес
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar