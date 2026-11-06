Российский фигурист Владислав Дикиджи занял второе место после короткой программы на этапе Гран-при ISU в китайском Шэньчжэне. За чистый прокат с двумя четверными прыжками и тройным акселем спортсмен получил 98,86 балла, но признался, что во время выступления почувствовал волнение.

«Только немножко ножки как будто не свои были. В итоге поднервничал чуть-чуть. Физически нормально готов, всё чётко», — рассказал Дикиджи Sport24.

22-летний фигурист исполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, четверной сальхов и тройной аксель. При этом, по словам спортсмена, после уверенного начала он рассчитывал окончательно справиться с волнением, однако этого не произошло.

Лидерство после короткой программы захватил другой российский фигурист — Евгений Семененко. Двукратный чемпион России чисто исполнил четверной риттбергер, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, а также тройной аксель и получил 99,72 балла. Таким образом, двух россиян разделяют всего 0,86 балла.

Дикиджи подошёл к китайскому этапу в хорошей форме. Ранее Life.ru рассказывал, что на второй тренировке в Шэньчжэне фигурист без ошибок выполнил все прыжковые элементы короткой программы.

В октябре Дикиджи выиграл Мемориал Дениса Тена в Казахстане с результатом 312,79 балла. Его 107,31 балла за короткую программу на том турнире к началу ноября оставались лучшим результатом сезона по статистике ISU.

Этап Гран-при в Шэньчжэне проходит с 6 по 8 ноября. Дикиджи и Семененко выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Победитель мужского турнира определится после произвольной программы.