«Нужно время»: Билл Гейтс предупредил о рисках слишком быстрого развития ИИ

Мир пока не готов к стремительным переменам, которые принесёт искусственный интеллект. Такое мнение высказал сооснователь Microsoft Билл Гейтс, предупредив о серьёзных рисках быстрого развития технологии.

По его оценке, властям необходимо активнее заниматься регулированием ИИ и заранее создавать механизмы защиты от возможных угроз. Особое беспокойство у миллиардера вызывает применение нейросетей злоумышленниками.

Гейтс обратил внимание на растущие возможности ИИ при проведении кибератак. По его словам, атакующие получают новые инструменты быстрее, чем специалисты по безопасности успевают устранять уязвимости.

Под угрозой могут оказаться больницы, финансовые организации, энергетические и водоснабжающие системы, а также государственная инфраструктура.

Гейтс признался, что поддержал бы реалистичный глобальный план, позволяющий замедлить развитие искусственного интеллекта и выиграть время для подготовки общества. Однако он сомневается, что такой подход удастся реализовать из-за сильной экономической и геополитической конкуренции. При этом предприниматель не отрицает пользы технологии. Он считает, что при грамотном управлении ИИ способен улучшить жизнь людей, однако государства пока значительно отстают от темпов его развития.

Ранее Life.ru рассказывал, какие профессии Гейтс предложил оставить исключительно за людьми. Сооснователь Microsoft считает, что некоторые виды деятельности не следует полностью передавать искусственному интеллекту даже при дальнейшем совершенствовании технологий.