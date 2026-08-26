«Потеря была бы слишком велика»: Гейтс назвал работу, которую нельзя отдавать ИИ

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс предложил оставить некоторые профессии исключительно за людьми, чтобы искусственный интеллект их не занял. Об этом миллиардер написал в большом эссе, о котором рассказало издание The Guardian.

По мнению Гейтса, многие работы исчезнут навсегда, но по мере развития технологий определённые занятия стоит оставить только человеку. Такой подход он сравнил с природными заповедниками.

«Мне нравится выражение «заповедник для людей», потому что оно напоминает мне о природных заповедниках — местах, где мы могли бы строить здания и дороги, но не делаем этого, потому что потеря была бы слишком велика», — приводит его слова издание.

В пример он привёл медиков, ухаживавших за его отцом, который умер от болезни Альцгеймера. По его словам, в такой заботе есть нечто по-человечески незаменимое, и ни один робот не должен, например, сообщать пациенту о неизлечимом диагнозе.

Гейтс также предупредил, что власти не готовы к масштабу перемен, которые принесёт ИИ. Он считает главной задачей создание внутренних и международных правил для работы с технологией и уверен, что без сотрудничества США и Китая тут не обойтись.

Также ранее HR-эксперт Зулия Лоикова в разговоре с Life.ru посоветовала специалистам начального уровня в IT, а также переводчикам и копирайтерам присмотреться к рабочим профессиям. По её словам, под ударом прежде всего те, кто занят обработкой информации, текстов и цифр и не работает с материальными объектами. Автоматизация всё активнее захватывает рутинное программирование, переводы, создание текстов, дизайн, маркетинг и клиентскую поддержку.