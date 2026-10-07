Нячанг превращается в Лас-Вегас: Россияне разогнали цены на аренду во Вьетнаме

Наплыв россиян во Вьетнам привёл к заметному росту цен на аренду жилья. В некоторых случаях стоимость квартир за несколько лет увеличилась более чем вдвое.

За первые семь месяцев 2026 года страну посетили 863 тысячи россиян. По данным Mash, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года туристический поток из России вырос на 274%.

Больше всего соотечественников выбирают Нячанг, Дананг и Фукуок. На фоне повышенного спроса владельцы жилья особенно активно увеличивают стоимость квартир у моря и в новых жилых комплексах.

Одна из россиянок рассказала, что три года назад снимала двухкомнатную квартиру на 35-м этаже в Нячанге за $300 в месяц. После возвращения в августе она обнаружила, что аренда той же недвижимости подорожала до $700.

Бюджетные варианты ещё встречаются, однако хорошие квартиры быстро разбирают. Студию или однокомнатную квартиру дешевле примерно $380, по данным Mash, найти можно преимущественно на окраинах. Дополнительные $70–100 владельцы жилья могут попросить с арендаторов, у которых есть домашние животные.

При этом Вьетнам продолжает активно продвигаться в социальных сетях как недорогое место для длительного проживания. На фоне роста числа россиян, приезжающих на зимовку, цены на аренду в ближайшее время могут увеличиться ещё примерно на 20%.

В странах, которые пользуются популярностью у российских туристов и релокантов, растёт интерес к развитию курортной недвижимости. Ранее Life.ru сообщал, что на египетском побережье реализуются многомиллиардные проекты с жилыми комплексами, отелями и другой туристической инфраструктурой, рассчитанной в том числе на иностранных покупателей.