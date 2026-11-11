Более 12 миллиардов долларов, вырученных от экспорта природных ресурсов Венесуэлы, прошли через специальный счёт, находящийся под контролем американских властей. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на конфиденциальный доклад консалтинговой компании KPMG, подготовленный по заказу правительства США.

Согласно документу, с 3 января по 30 сентября 2026 года на счёт поступило 12,26 миллиарда долларов. Его создало Министерство финансов США после отстранения Николаса Мадуро от власти. Первоначально средства размещались в Катаре, однако в конце января счёт перевели в нью-йоркский Citibank.

Все операции с венесуэльскими экспортными доходами требовали согласования с представителями Госдепартамента и американского Минфина. При этом подавляющая часть поступлений вскоре возвращалась в Венесуэлу. К концу сентября остаток на счёте составлял около 170 миллионов долларов.

Из возвращённых средств 11,7 миллиарда долларов направили на поддержку национальной валюты — боливара. Для этого коммерческие банки проводили валютные аукционы. Ещё около 130 миллионов долларов использовали для погашения внешних обязательств венесуэльского правительства, в том числе перед другими государствами и международными организациями.

Основную часть поступлений обеспечил экспорт нефти. На международные торговые компании Trafigura и Vitol, получившие права на продажу венесуэльского сырья, пришлось 61% всех средств, зачисленных на счёт за рассматриваемый период.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп объявил о получении США миллиона баррелей венесуэльской нефти в качестве подарка. Американский президент заявил, что танкер с сырьём должен прибыть в порт Техаса. По словам Трампа, Вашингтон установил контроль над Венесуэлой и намерен использовать поставки её нефти в интересах американской экономики.