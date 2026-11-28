NYT рассказала о риске нового витка противостояния США и Китая после Трампа
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Китай готовится к возможному ужесточению политики США на фоне растущей критики курса американского президента Дональда Трампа в отношении Пекина. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на бывших американских чиновников и экспертов.
По оценке собеседников газеты, республиканцы могут активнее выступать против политики главы Белого дома в отношении КНР. Демократы, в свою очередь, обвиняют Трампа в том, что он ставит интересы бизнеса выше национальной безопасности.
Одним из предметов споров стали поставки передовых американских чипов в Китай. Как сообщало Reuters, дискуссия об экспортных ограничениях обострилась после возвращения Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia.
Усиление давления на Пекин может поставить под угрозу торговое перемирие между двумя странами. При этом, отмечает NYT, Вашингтону придётся учитывать возможность ответных экономических мер со стороны Китая.
Ранее Life.ru рассказывал, почему Китай может отложить заключение торговой сделки с США до ухода Трампа. По мнению востоковеда Дарьи Сапрынской, Пекину важно понимать, каким будет дальнейший курс Вашингтона.