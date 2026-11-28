Китай готовится к возможному ужесточению политики США на фоне растущей критики курса американского президента Дональда Трампа в отношении Пекина. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на бывших американских чиновников и экспертов.

По оценке собеседников газеты, республиканцы могут активнее выступать против политики главы Белого дома в отношении КНР. Демократы, в свою очередь, обвиняют Трампа в том, что он ставит интересы бизнеса выше национальной безопасности.

Одним из предметов споров стали поставки передовых американских чипов в Китай. Как сообщало Reuters, дискуссия об экспортных ограничениях обострилась после возвращения Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia.