Китай, вероятно, уже рассчитывает договориться о пошлинах со следующим президентом США, считает научный сотрудник Института востоковедения РАН Дарья Сапрынская. По её словам, на саммите в Шэньчжэне Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсуждали прежде всего мировую безопасность. Торговый спор остался открытым.

Для Пекина важно понимать, каких условий Вашингтон будет придерживаться хотя бы в ближайшие годы. Пока Трамп использует пошлины как средство давления, такой ясности у Си нет. По оценке эксперта, китайские власти могут рассчитывать на более предсказуемый курс, если к власти в США придут демократы.

«Продолжая торговую войну, американский лидер не сможет ослабить на 100% влияние китайского рынка на Штаты, так как Китай остаётся местом масштабного производства», — отметила политолог в интервью URA.ru.