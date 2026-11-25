Администрация президента США Дональда Трампа предложила ввести дополнительные импортные пошлины на товары из Китая, Евросоюза и других крупных торговых партнёров. Для отдельных китайских товаров совокупная ставка может достигнуть 45%. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно предложению американской администрации, дополнительная пошлина на ряд товаров из КНР составит 20%. Она будет суммироваться с уже действующими тарифами, что позволит довести общую ставку до 45% на отдельные категории импорта.

Новые торговые ограничения затронут не только Китай. В список стран и объединений, в отношении которых проводилось расследование американских властей, вошли Евросоюз, Япония, Южная Корея, Индия, Тайвань и другие торговые партнёры Вашингтона. Для разных государств и категорий продукции предусмотрены неодинаковые ставки.

В администрации Трампа объясняют инициативу необходимостью противодействовать избыточным промышленным мощностям и государственным субсидиям за рубежом. По версии американской стороны, такая поддержка позволяет иностранным производителям выпускать слишком много продукции и продавать её по ценам, с которыми американским компаниям трудно конкурировать.

Предложения подготовили по итогам расследования, проводившегося в рамках статьи 301 Закона о торговле США 1974 года. Этот механизм позволяет Вашингтону вводить дополнительные пошлины в ответ на действия других государств, которые американская сторона считает несправедливыми по отношению к своей торговле.