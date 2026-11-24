Президент США Дональд Трамп встретится с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в полночь 26 ноября по московскому времени. Об этом свидетельствует расписание американского лидера, распространённое среди журналистов президентского пула.

Переговоры начнутся в 16:00 25 ноября по местному времени. Предположительно, встреча продлится не более часа, поскольку в 17:00 у главы Белого дома запланировано совещание по политическим вопросам.

Как ранее сообщили в пресс-службе НАТО, двухдневный визит Рютте в США продлится до среды. Помимо Трампа, генсек альянса проведёт переговоры с высокопоставленными представителями американской администрации. Повестку встречи не раскрывают, общение с журналистами не предусмотрено.

Визит проходит на фоне обсуждения американских инициатив по урегулированию конфликта на Украине. Ранее Рютте признавал, что США и некоторые другие страны альянса не поддерживают вступление Киева в НАТО.

Напомним, предстоящие переговоры состоятся менее чем через неделю после встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне. Тогда сам Рютте заявил, что не видит причин для беспокойства из-за контактов лидеров России, США и Китая.