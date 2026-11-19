Генсек НАТО Марк Рютте не увидел поводов для беспокойства после переговоров лидеров России, США и Китая. Свою оценку он дал журналистам в Берлине.

«Нельзя забывать, что Россия и США являются крупными ядерными державами. Китай — восходящая ядерная держава», — подчеркнул Рютте.

По мнению руководителя альянса, прямые контакты глав государств, обладающих ядерным оружием, имеют важное значение. Именно поэтому он считает состоявшуюся встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «совершенно нормальным» событием.

«Поэтому я вообще не испытываю беспокойства», — заявил генсек НАТО.

Рютте высказался о саммите во время общения с прессой на полях встречи «коалиции желающих» по Украине в Берлине.

Первая трёхсторонняя встреча руководителей России, США и Китая состоялась 19 ноября в Шэньчжэне. Стороны обсудили международную обстановку и вопросы стратегической стабильности, а по итогам переговоров приняли декларацию о мире.