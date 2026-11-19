Рютте заявил, что не видит причин тревожиться из-за встречи Путина, Трампа и Си
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Генсек НАТО Марк Рютте не увидел поводов для беспокойства после переговоров лидеров России, США и Китая. Свою оценку он дал журналистам в Берлине.
«Нельзя забывать, что Россия и США являются крупными ядерными державами. Китай — восходящая ядерная держава», — подчеркнул Рютте.
По мнению руководителя альянса, прямые контакты глав государств, обладающих ядерным оружием, имеют важное значение. Именно поэтому он считает состоявшуюся встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «совершенно нормальным» событием.
«Поэтому я вообще не испытываю беспокойства», — заявил генсек НАТО.
Рютте высказался о саммите во время общения с прессой на полях встречи «коалиции желающих» по Украине в Берлине.
Первая трёхсторонняя встреча руководителей России, США и Китая состоялась 19 ноября в Шэньчжэне. Стороны обсудили международную обстановку и вопросы стратегической стабильности, а по итогам переговоров приняли декларацию о мире.
Ранее Life.ru сообщал о принятии Декларации о мире по итогам встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. В документе отражены договорённости трёх государств по международной безопасности.