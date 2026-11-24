Вашингтон готовится повысить таможенные пошлины на товары из Китая, Евросоюза и десятков других стран. О новых торговых мерах могут объявить уже на этой неделе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

Поводом для повышения тарифов стало расследование иностранных промышленных субсидий, которое американские власти проводили несколько месяцев. В администрации Дональда Трампа считают, что государственная поддержка зарубежных производителей ставит американские предприятия в невыгодное положение.

Результаты расследования должен представить торговый представитель США Джеймисон Грир. Помимо Китая и 27 государств Евросоюза, повышение пошлин может затронуть Японию и Южную Корею. При этом сроки объявления новых мер ещё могут измениться.