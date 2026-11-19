Си Цзиньпин призвал США не обострять нерешённые противоречия
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Китай и США должны расширять сотрудничество и не допускать обострения разногласий, даже если решить их в ближайшее время невозможно. С таким призывом председатель КНР Си Цзиньпин обратился к американскому президенту Дональду Трампу во время двусторонних переговоров в Шэньчжэне.
«Китай и США должны расширять перечень направлений сотрудничества и сокращать список проблем. Разногласия, которые невозможно урегулировать в краткосрочной перспективе, необходимо конструктивно контролировать, не допуская их обострения», — подчеркнул китайский лидер.
Заявление прозвучало 19 ноября на встрече Си Цзиньпина и Трампа в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» на полях саммита АТЭС. Это уже третья личная встреча лидеров двух стран в 2026 году. В мае американский президент посещал Пекин с официальным визитом, а в сентябре председатель КНР провёл переговоры с Трампом в Белом доме.
Ранее Life.ru рассказывал о позиции Си Цзиньпина по отношениям с Вашингтоном. Во время сентябрьского визита в США китайский лидер назвал две страны партнёрами, а не соперниками, и выступил за сочетание сотрудничества с умеренной конкуренцией. Однако к ноябрьскому саммиту между Пекином и Вашингтоном сохранялись серьёзные торговые и технологические противоречия. В частности, стороны расходились в вопросах американских пошлин и доступа Китая к передовым процессорам для искусственного интеллекта. Дополнительные сложности возникли и при подготовке переговоров с участием России: как писал Life.ru со ссылкой на WSJ, Пекин выступал за строгий сценарий встречи, тогда как Вашингтон добивался более свободного формата обсуждения.
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