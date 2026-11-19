Китай и США должны расширять сотрудничество и не допускать обострения разногласий, даже если решить их в ближайшее время невозможно. С таким призывом председатель КНР Си Цзиньпин обратился к американскому президенту Дональду Трампу во время двусторонних переговоров в Шэньчжэне.

Ранее Life.ru рассказывал о позиции Си Цзиньпина по отношениям с Вашингтоном. Во время сентябрьского визита в США китайский лидер назвал две страны партнёрами, а не соперниками, и выступил за сочетание сотрудничества с умеренной конкуренцией. Однако к ноябрьскому саммиту между Пекином и Вашингтоном сохранялись серьёзные торговые и технологические противоречия. В частности, стороны расходились в вопросах американских пошлин и доступа Китая к передовым процессорам для искусственного интеллекта. Дополнительные сложности возникли и при подготовке переговоров с участием России: как писал Life.ru со ссылкой на WSJ, Пекин выступал за строгий сценарий встречи, тогда как Вашингтон добивался более свободного формата обсуждения.