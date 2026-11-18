США и Китай подошли к саммиту АТЭС в Шэньчжэне с серьёзными противоречиями в торговле и сфере искусственного интеллекта. Одним из главных камней преткновения остаётся доступ Пекина к передовым американским микрочипам, необходимым для разработки мощных нейросетей. На фоне подготовки встречи Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина разногласия двух крупнейших экономик мира проанализировало Associated Press.

По данным агентства, политика Трампа под лозунгом «Америка прежде всего» предполагает повышение пошлин и защиту внутреннего рынка, что противоречит стремлению АТЭС к свободной торговле. Ещё одним источником напряжённости остаются американские ограничения на поставки высокопроизводительных процессоров Nvidia, используемых для обучения систем ИИ. Ранее Life.ru сообщал о возможном ужесточении экспортного контроля в отношении Китая на фоне скандала вокруг руководства производителя микрочипов.

На этом фоне Си Цзиньпин выступил перед участниками делового саммита АТЭС с призывом сохранить открытую международную торговлю. Китайский лидер пообещал снижать тарифы, расширять доступ иностранных компаний на внутренний рынок и совершенствовать правила регулирования для привлечения инвестиций. По его словам, Пекин намерен не только развивать собственную экономику, но и создавать новые возможности для других государств.

При этом председатель КНР не стал напрямую критиковать Вашингтон или упоминать ограничения на поставки чипов Nvidia. Как пояснил AP партнёр консалтинговой компании The Asia Group Джордж Чен, выступление Си можно расценивать как попытку представить Китай надёжным партнёром в развитии глобальных технологий на фоне более ограничительной политики США.

Такая позиция Пекина связана и с внутренними экономическими трудностями. Китай сталкивается с замедлением потребительского спроса, сокращением инвестиций и продолжительным кризисом недвижимости. При этом экономика страны продолжает расти более чем на 4%, во многом благодаря экспорту. По оценке AP, положительное сальдо внешней торговли КНР в 2026 году может второй год подряд превысить триллион долларов, что вызывает недовольство ряда торговых партнёров.

Несмотря на противоречия, Трамп подчёркивает заинтересованность в хороших отношениях с Си Цзиньпином. Агентство допускает, что стремление американского президента сохранить диалог поможет продлить торговое перемирие, заключённое после предыдущего обмена повышенными пошлинами. Однако окончательных договорённостей по спорным вопросам пока нет.

Дополнительное внимание к отношениям Вашингтона и Пекина приковано из-за предстоящей 19 ноября трёхсторонней встречи с участием Владимира Путина. Как ранее сообщал Life.ru, переговоры должны начаться в 09:30 по московскому времени и станут первым совместным саммитом руководителей России, Китая и США в таком формате. При этом торговые ограничения и технологическая конкуренция остаются отдельным направлением американо-китайских отношений.

Ранее Life.ru рассказывал о разногласиях Вашингтона и Пекина при подготовке исторической встречи. По данным The Wall Street Journal, китайская сторона первоначально настаивала на заранее согласованных выступлениях лидеров и строгом сценарии, который практически исключал бы незапланированные вопросы. Белый дом, напротив, добивался свободной дискуссии. После нескольких недель консультаций стороны смогли приблизиться к компромиссу.

Отдельным предметом спора стала повестка международной безопасности. Как писал Life.ru со ссылкой на Reuters, Пекин выступал против включения украинского конфликта в программу трёхсторонних переговоров. Не совпадали и подходы к ядерному разоружению: Трамп рассчитывает начать обсуждение возможного соглашения о контроле над вооружениями, тогда как китайские специалисты считают участие КНР в подобных договорённостях на предлагаемых условиях неприемлемым из-за разницы в размерах арсеналов.