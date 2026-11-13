Смена руководства Nvidia грозит осложнить Китаю доступ к американским чипам для искусственного интеллекта. После отставки Дженсена Хуанга в Вашингтоне могут укрепиться позиции политиков, добивающихся ужесточения экспортного контроля. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на опрошенных экспертов.

Доцент Университета Джонса Хопкинса Лин Чен полагает, что произошедшее изменит расстановку сил в дискуссии о технологических отношениях США и КНР. Скандал даст дополнительные аргументы сторонникам ограничений, тогда как защитникам более свободной торговли полупроводниками станет труднее продвигать свою позицию.

Чен, ранее состоявшая в Национальном комитете по американо-китайским отношениям, также прогнозирует сложности для тех, кто рассчитывает сохранить сотрудничество двух государств в технологической сфере. По её оценке, в ближайшей перспективе противники разрыва этих связей окажутся в менее выгодном положении.

Научный сотрудник Института политики Азиатского общества Лиззи Ли ожидает схожих последствий. По её мнению, история с Хуангом позволит сторонникам жёсткого курса в Конгрессе США активнее добиваться ограничений на экспорт передовых микросхем.

Иную сторону вопроса затронул профессор государственной политики Университета Джорджа Мейсона Хилтон Рут. Он допускает, что случившееся не обязательно поставит крест на американо-китайском перемирии. Вместе с тем Вашингтону, как считает эксперт, предстоит убедить Пекин в возможности продолжать коммерческие контакты при сохранении эффективных ограничений.

Поводом для обсуждения стала отставка Хуанга. Он покинул должности президента и генерального директора Nvidia, а также прекратил участие в совете директоров одного из крупнейших мировых производителей ИИ-чипов.

Ещё 8 ноября совет директоров компании объявил о расследовании в отношении руководителя. Хуанг подтвердил романтическую связь с женщиной, которую подозревали в работе на китайские спецслужбы. При этом власти КНР отвергли сообщения о её предполагаемой причастности к разведке. В китайском МИД назвали такие утверждения клеветническими.