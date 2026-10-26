ЕС вслед за Трампом готовит новые ограничения на импорт товаров из Китая

Европейский союз намерен усилить ограничения на импорт товаров из Китая, взяв на вооружение протекционистские меры, которые активно использует президент США Дональд Трамп. Под ограничения могут попасть продукция химической, мебельной и машиностроительной промышленности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами Еврокомиссии.

Новые меры могут представить уже в первом квартале 2027 года. Среди рассматриваемых вариантов — импортные квоты и дополнительные пошлины на товары, поставляемые сверх установленного объёма. Окончательный перечень отраслей пока не утверждён.

Образцом для Еврокомиссии стало недавнее соглашение с Пекином об ограничении поставок китайских гибридных автомобилей. По данным агентства, стороны договорились установить квоту в 350 тысяч машин в год. Теперь Брюссель рассматривает возможность распространить аналогичный механизм на другие отрасли.

Главная причина — растущий торговый дисбаланс между ЕС и Китаем. По информации Bloomberg, в 2025 году дефицит европейской торговли с КНР достиг 360 миллиардов евро. В Брюсселе опасаются, что увеличение поставок дешёвых китайских товаров ослабляет местных производителей и угрожает рабочим местам.

При этом Еврокомиссия стремится защитить собственную промышленность, не спровоцировав полномасштабную торговую войну с Пекином. Ограничения могут быть введены даже без согласия китайских властей, однако окончательная конфигурация мер будет зависеть от консультаций со странами ЕС и КНР.

Китай уже предупредил европейских партнёров о возможных ответных шагах. В Министерстве коммерции КНР подчеркнули, что Брюсселю не стоит рассчитывать на получение преимуществ путём давления. Пекин также рассматривает дополнительные торговые расследования в отношении европейских товаров.

Ранее Life.ru сообщал, что Европа задумалась о торговой войне с Китаем из-за пошлин на электромобили. Тогда обсуждались не только тарифные ограничения, но и возможное сокращение доступа китайских компаний к государственным закупкам в странах ЕС.