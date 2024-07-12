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12 июля, 04:48

Европа подумывает о начале торговой войны с Китаем

The Economist: Европа может развязать торговую войну с Китаем

Евросоюз готовится начать торговую войну с Китаем, пишет The Economist. По мнению авторов материала, ЕС может пойти на этот шаг на фоне пошлин на электромобили.

В числе возможных мер торгового оружия ЕС — применение карательных механизмов международных закупок. Среди них — ограничение доступа компаниям из КНР к гостендерам в Европе.

Это только начало: США обрекли на экономический нокаут от Китая
Это только начало: США обрекли на экономический нокаут от Китая

Ранее Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии некоторых больших стран. В финальной декларации саммита НАТО, который прошёл в США, сообщается, что члены альянса хотят диалога с КНР по снижению стратегических рисков и открыты для взаимодействия. А Пекин, как считают в альянсе, всё ещё создаёт системные вызовы для евроатлантической безопасности.

Обложка ©

Unsplash / Dominic Kurniawan Suryaputra

Анатолий Симоненко
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