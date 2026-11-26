Встречу глав РФ, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне пока рано называть новой Ялтой, ведь лидеры не делили сферы влияния и не согласовали решения по конфликтам. Так считает профессор, доктор юридических наук Юрий Жданов, слова которого приводит сайт MK.Ru.

«Полагаю, как таковой «карты» нет, но поразмыслить есть над чем», — отметил эксперт.

По его мнению, участники выразили готовность обсуждать мировые правила напрямую, но не создали союз. Возможный формат он назвал «клубом владельцев ключей».

Декларация затронула четыре темы: реформу ООН, стабильность поставок нефтепродуктов, иммунитеты чиновников и снижение ядерных рисков. При этом в документе нет договорённостей по Украине, Ирану и Тайваню, графика новых встреч или механизма исполнения. Жданов считает, что крупные державы стремятся вернуть себе особую роль в вопросах безопасности.

Европа, по оценке профессора, опасается остаться за пределами переговоров о будущем континента. Однако ЕС сохраняет влияние благодаря поддержке Киева и собственным санкциям.

На ближайшие 60 дней Жданов обозначил три сценария: консультации без серьёзных обязательств (55%), ответные шаги европейских стран и противников Трампа в США (30%) либо отдельные соглашения по четырём темам (15%). Саммит не гарантирует ни окончания конфликта на Украине, ни отмены антироссийских ограничений.

Ранее Life.ru разбирался, почему на Западе сравнили переговоры трёх лидеров с «новой Ялтой» и как Европа отреагировала на встречу без её участия. В материале приводились оценки западных СМИ и заявления европейских политиков, настаивавших на своём участии в обсуждении безопасности континента. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц предостерёг от параллелей с конференцией 1945 года, а французские политики также критиковали такую аналогию.