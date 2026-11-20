Первая в истории трёхсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина вызвала оживлённую реакцию на Западе. Американские СМИ увидели в переговорах признаки изменения мирового порядка, французские журналисты заговорили о тревоге Европы, а политики ЕС выразили обеспокоенность тем, что ключевые вопросы международной безопасности могут обсуждаться без их участия.

Американская газета The Wall Street Journal назвала переговоры в Шэньчжэне свидетельством перехода к новому мировому устройству. Издание обратило внимание, что за одним столом впервые собрались действующие руководители трёх государств с крупнейшими ядерными арсеналами. По оценке журналистов, такая встреча показывает, что эпоха безусловного доминирования США подходит к концу, хотя представления Москвы, Вашингтона и Пекина о будущем миропорядке существенно различаются.

«Мы действительно творим историю», — заявил Трамп в начале переговоров.

Французский телеканал France 24 ещё до завершения саммита отмечал, что беспрецедентная встреча подарит миру удивительные кадры и выбьет Европу из колеи. Журналисты сравнили переговоры с Ялтинской конференцией 1945 года, на которой лидеры СССР, США и Великобритании обсуждали послевоенное устройство мира. При этом телеканал подчёркивал, что нынешние участники саммита преследуют разные цели.

Главный корреспондент NBC News в Белом доме Гаррет Хааке, в свою очередь, обратил внимание на дипломатическое значение встречи для Владимира Путина. По его оценке, российский президент оказался одним из первых, кто выиграл от переговоров, поскольку после нескольких лет западных попыток международной изоляции вновь появился перед камерами рядом с руководителями двух крупнейших экономик мира. Журналист также отметил перспективы расширения энергетического сотрудничества, обозначенные по итогам саммита.

Особенно болезненную реакцию в Европе вызвало тёплое общение российского и американского президентов. Как ранее писал Life.ru, глава МИД Польши Радослав Сикорский признался, что его обеспокоили объятия Путина и Трампа, а также слова американского лидера о дружбе с российским коллегой.

Во Франции лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял Эмманюэля Макрона, противопоставив переговоры трёх держав встрече европейских политиков в Берлине.

«Вот они — исторические кадры. Трамп, Си Цзиньпин и Путин вместе обсуждают мировые дела. Тем временем Франция, европеизированная Макроном, заперта в Берлине и выписывает новый чек Зеленскому», — написал Филиппо.

Впрочем, европейские лидеры не согласились с тем, что решения о будущем континента можно принимать без них. Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что возвращение к Ялтинскому формату не принесёт мира. Макрон также выступил против проведения параллелей между нынешними переговорами и конференцией 1945 года. На встрече «коалиции желающих» в Берлине европейские представители продолжили обсуждать гарантии безопасности для Украины.

Депутат Госдумы, политолог Александр Асафов в беседе с RT обратил внимание на сравнительно сдержанный тон западной прессы. По его словам, многие издания признали беспрецедентность встречи и стали рассуждать об изменении мирового порядка. Недовольство отдельных европейских политиков позитивной атмосферой переговоров он назвал комичным.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов считает, что саммит показал возросшую роль России, Китая и США в обсуждении глобальной безопасности. По его мнению, европейским политикам сложно публично признать происходящие изменения, поскольку они ставят под сомнение прежнее влияние ЕС на международной арене.

Ещё жёстче высказался член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. Он заявил RT, что Европа утратила позиции значимого центра силы и не готова с этим смириться.

«Но перспектив у Европы нет», — заключил политолог, раскритиковав дальнейшие встречи «коалиции желающих».

При этом главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД РФ Вадим Козюлин предложил обратить внимание на практическую сторону саммита. По его оценке, появление дополнительного канала связи между Москвой, Вашингтоном и Пекином по вопросам стратегической безопасности способно повлиять на дальнейшую международную дипломатию. Однако само по себе проведение переговоров ещё не означает разрешения всех противоречий между державами.