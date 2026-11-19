В ООН поддержали позицию России, США и Китая о недопустимости ядерной войны. Об этом на брифинге заявил заместитель представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя совместную декларацию трёх держав.

«Мы определенно приветствуем подтверждение в декларации лидеров того, что ядерная война не должна быть развязана и в ней не может быть победителей», — подчеркнул представитель всемирной организации.

Соответствующее положение вошло в Декларацию о мире, которую Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин приняли 19 ноября после переговоров в китайском Шэньчжэне. Встреча руководителей России, США и КНР в таком составе состоялась впервые.

Помимо подтверждения недопустимости ядерного конфликта, стороны договорились продолжать диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

Другие положения документа затрагивают реформирование ООН, стабильность поставок нефтепродуктов и деятельность международных судебных институтов. В частности, три страны высказались за повышение эффективности всемирной организации при реагировании на глобальные вызовы.