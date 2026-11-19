Россия, США и Китай договорились вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия. Соответствующее положение вошло в совместную декларацию по итогам трёхстороннего саммита в Шэньчжэне.

В документе руководители трёх государств подтвердили общий принцип, согласно которому ядерная война не может принести победу ни одной из сторон. Москва, Вашингтон и Пекин также подчеркнули необходимость предотвращения подобного конфликта.

«В ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорится в совместной декларации.

Договорённость о продолжении диалога стала одним из результатов первой в истории отдельной трёхсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Переговоры состоялись 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в Китае и продолжались 1 час 29 минут.

Тема ядерной безопасности занимала особое место в подготовке саммита. Ещё до переговоров представители трёх государств обсуждали возможность диалога по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Во время открытой части встречи Си Цзиньпин призвал приложить усилия для предотвращения ядерной войны. Китайский лидер также выступил за соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия и поддержание глобальной стратегической стабильности.

Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле призвали срочно возобновить обсуждение с США контроля над вооружениями. Дмитрий Песков подчёркивал необходимость диалога после истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) 5 февраля 2026 года.