Россия считает необходимым срочно обсудить с США вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести» накануне запланированного саммита России, США и Китая в Шэньчжэне.

«Россия считает, что, безусловно, вопрос контроля над вооружениями, вопросы стратегической безопасности должны срочно обсуждаться», — подчеркнул представитель Кремля.

Заявление прозвучало на фоне подготовки к трёхсторонней встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, намеченной на 19 ноября в Китае. Одним из возможных вопросов переговоров называют контроль над ядерными вооружениями. При этом окончательная согласованная повестка саммита пока не опубликована.

Необходимость нового диалога связана в том числе с прекращением действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), срок которого истёк 5 февраля 2026 года. Этот документ ограничивал количество развёрнутых стратегических ядерных боезарядов России и США. Нового соглашения между двумя крупнейшими ядерными державами пока нет.

Ранее Песков отмечал, что переговоры в этой сфере потребуют длительной экспертной подготовки. Москва также указывала на необходимость учитывать ядерные потенциалы Великобритании и Франции. Вашингтон, в свою очередь, выступал за подключение Китая, однако Пекин не считает такое участие необходимым из-за разницы в размерах арсеналов.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке первой трёхсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне, её предполагаемой повестке и перспективах переговоров по ядерному разоружению. Саммит намечен на 19 ноября, и вопрос стратегической стабильности рассматривается как одна из возможных центральных тем.