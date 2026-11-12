Президент России Владимир Путин не устанавливает временных ограничений для переговоров с американской делегацией, несмотря на насыщенный рабочий график. Если этого требуют интересы дела, обсуждение может продолжаться столько, сколько потребуется. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину в интервью для ИС «Вести».

«Президент никогда в интересах дела ничего не ограничивает по времени», — подчеркнул представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос о возможной продолжительности встречи Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Пресс-секретарь дал понять, что плотное расписание российского лидера не станет препятствием для обстоятельного разговора с американскими представителями.

Переговоры начались в Кремле 12 ноября. Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву после двухдневных консультаций России, США и Украины в Абу-Даби. Главной темой встречи стали вопросы урегулирования украинского конфликта и дальнейшие шаги по сближению позиций сторон.

При этом у президента запланированы и другие мероприятия. Ранее в четверг Путин провёл переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Кроме того, в его рабочем графике значится заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин обсудит с Уиткоффом и Кушнером пути урегулирования конфликта на Украине. Помощник российского президента Юрий Ушаков подчеркнул, что стороны намерены рассмотреть вопросы, способные приблизить разрешение кризиса.