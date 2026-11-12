Президент России Владимир Путин обсудит со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером вопросы, способные приблизить урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Встреча состоится 12 ноября в Кремле. Американские представители прибудут в Москву после двухдневных переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Как ранее уточнял Ушаков, беседа с российским лидером запланирована на первую половину дня.

Ожидается, что Уиткофф и Кушнер представят Путину результаты консультаций в ОАЭ и предложения по дальнейшему продвижению мирного процесса. Американская сторона также намерена обсудить вопросы, по которым участникам переговоров пока не удалось достичь согласия.

Сам Кушнер ранее заявил, что Вашингтон согласовал с Киевом и европейскими партнёрами предложения по урегулированию. После встречи в Москве американские переговорщики планируют отправиться в Дублин для консультаций с Владимиром Зеленским.

Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби проходили 10–11 ноября. Участники обсуждали гарантии безопасности, территориальные вопросы и гуманитарные инициативы. По итогам консультаций стороны выразили готовность продолжать диалог.

Как сообщал Life.ru, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва и Вашингтон нашли взаимопонимание не по всем вопросам. При этом помощник президента подчеркнул, что переговорный процесс будет продолжен, а одной из центральных тем остаётся будущая система безопасности в Европе.