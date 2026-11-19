Цифровой суверенитет становится новой «ядеркой», определяющей независимость крупнейших держав. Так журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев объяснил на своём канале в «Дзене» особый статус трёх участников переговоров в Шэньчжэне.

Он обратил внимание, что в совместной декларации Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина не нашлось упоминаний искусственного интеллекта. При этом лидеры затронули ядерную, топливную, экономическую и международно-правовую безопасность. Журналист не исключил, что технологические вопросы могли обсуждаться за закрытыми дверями, поскольку часть достигнутых договорённостей останется непубличной.

«Россия, Китай и США — не только три страны, обладающие гигантской территорией, запасами ресурсов и занимающие топовые позиции в ядерном клубе. По сути, сейчас это единственные три страны мира, которые обладают полноценным цифровым суверенитетом. А это, в контексте развития ИИ, интернета, прогрессирующего хакерства и использования технологий в военной отрасли, — почти что новая «ядерка». Пока остальные спокойно пользуются чужой технической инфраструктурой, Россия, Китай и США выстроили собственные замкнутые цифровые экосистемы», — написал он.

Соединённые Штаты сохраняют историческое преимущество благодаря лидерству в полупроводниковой промышленности, облачных технологиях и операционных системах. Однако значительная часть критически важных решений находится под контролем частных корпораций, чьи руководители могут руководствоваться собственными интересами.

Китай пошёл другим путём, создав практически автономную экосистему с национальными аналогами западных платформ. При этом в производстве микрочипов и разработке операционных систем Пекин пока уступает американским конкурентам.

Отечественную цифровизацию, напоминает Юнашев, ускорили санкции, введённые в 2014 году. В числе достижений он выделил банковские технологии, портал «Госуслуги», собственные платёжные инструменты, социальные сети и поисковые системы.

Журналист признал наличие проблем с массовым выпуском процессоров, часть производства которых размещена в Азии. Однако, по его утверждению, для управления важнейшими объектами, включая энергетику и оборонную инфраструктуру, применяются разработанные и изготовленные внутри страны компоненты.

Главным аргументом в пользу технологической самостоятельности автор назвал стремительное развитие искусственного интеллекта. Без собственных вычислительных мощностей государствам приходится зависеть от иностранных партнёров, в том числе при работе с чувствительной информацией. По мнению публициста, контроль над инфраструктурой и данными позволит трём державам сохранять независимость от внешнего давления и оказывать определяющее влияние на дальнейшее развитие нейросетей.