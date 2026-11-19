Новая «ядерка» уже существует: Юнашев объяснил, что объединяет Россию, США и Китай
Юнашев назвал цифровой суверенитет новой «ядеркой», объединяющей РФ, США и Китай
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Цифровой суверенитет становится новой «ядеркой», определяющей независимость крупнейших держав. Так журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев объяснил на своём канале в «Дзене» особый статус трёх участников переговоров в Шэньчжэне.
Он обратил внимание, что в совместной декларации Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина не нашлось упоминаний искусственного интеллекта. При этом лидеры затронули ядерную, топливную, экономическую и международно-правовую безопасность. Журналист не исключил, что технологические вопросы могли обсуждаться за закрытыми дверями, поскольку часть достигнутых договорённостей останется непубличной.
«Россия, Китай и США — не только три страны, обладающие гигантской территорией, запасами ресурсов и занимающие топовые позиции в ядерном клубе. По сути, сейчас это единственные три страны мира, которые обладают полноценным цифровым суверенитетом. А это, в контексте развития ИИ, интернета, прогрессирующего хакерства и использования технологий в военной отрасли, — почти что новая «ядерка». Пока остальные спокойно пользуются чужой технической инфраструктурой, Россия, Китай и США выстроили собственные замкнутые цифровые экосистемы», — написал он.
Соединённые Штаты сохраняют историческое преимущество благодаря лидерству в полупроводниковой промышленности, облачных технологиях и операционных системах. Однако значительная часть критически важных решений находится под контролем частных корпораций, чьи руководители могут руководствоваться собственными интересами.
Китай пошёл другим путём, создав практически автономную экосистему с национальными аналогами западных платформ. При этом в производстве микрочипов и разработке операционных систем Пекин пока уступает американским конкурентам.
Отечественную цифровизацию, напоминает Юнашев, ускорили санкции, введённые в 2014 году. В числе достижений он выделил банковские технологии, портал «Госуслуги», собственные платёжные инструменты, социальные сети и поисковые системы.
Журналист признал наличие проблем с массовым выпуском процессоров, часть производства которых размещена в Азии. Однако, по его утверждению, для управления важнейшими объектами, включая энергетику и оборонную инфраструктуру, применяются разработанные и изготовленные внутри страны компоненты.
Главным аргументом в пользу технологической самостоятельности автор назвал стремительное развитие искусственного интеллекта. Без собственных вычислительных мощностей государствам приходится зависеть от иностранных партнёров, в том числе при работе с чувствительной информацией. По мнению публициста, контроль над инфраструктурой и данными позволит трём державам сохранять независимость от внешнего давления и оказывать определяющее влияние на дальнейшее развитие нейросетей.
Ранее, 19 ноября, Life.ru рассказывал о заявлении Владимира Путина после саммита АТЭС. Президент сообщил, что отечественные компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, активно выходят на международные рынки. Накануне на деловом форуме глава государства упомянул две российские языковые модели, которые назвал одними из лучших в мире. Кроме того, по его словам, платформы городских сервисов из РФ уже представлены примерно в 40 странах.