В России есть компании, которые занимают ведущие позиции в сфере искусственного интеллекта и активно расширяют свою деятельность за рубежом. Страна обладает собственными разработками, которыми готова делиться с международными партнёрами. Об этом президент Владимир Путин заявил журналистам после саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

«У нас есть компании, которые безусловно являются лидерами не только в России, но и активно развивают свою деятельность во многих странах мира», — сказал российский лидер.

По словам главы государства, отечественная индустрия ИИ продолжает развиваться, а российским разработчикам уже есть что предложить зарубежным партнёрам.

«Активно работают, нам есть что предъявить, есть чем поделиться с нашими партнерами», — подчеркнул Путин.

Конкретные компании в этой реплике президент не назвал. Однако накануне он рассказывал о достижениях российских разработчиков на Деловом саммите АТЭС. Тогда глава государства сообщил, что две отечественные флагманские языковые модели входят в число лучших в мире, а российские платформы городских сервисов представлены примерно в 40 странах.

Ранее Life.ru писал о заявлении Путина, согласно которому Россия наряду с США и Китаем располагает полным набором возможностей для обеспечения цифрового суверенитета. На саммите Россия — Африка в конце октября президент подчеркнул, что подобным технологическим потенциалом обладают лишь три государства.

Ещё в мае российский лидер объявил о создании собственных суверенных платформ искусственного интеллекта. При этом в сентябре глава Сбербанка Герман Греф оценил отставание российских ИИ-моделей от китайских примерно в полгода. Главным ограничением он назвал недостаток вычислительных мощностей, необходимых для обучения нейросетей и проведения экспериментов.