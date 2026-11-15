Минпросвещения России и Сбербанк подписали соглашение о совместной разработке суверенной модели искусственного интеллекта для школьного образования. Документ был заключён 15 ноября на стратегической сессии «Искусственный интеллект в образовании: единый учебный контур» в Москве.

Мероприятие прошло на площадке школы цифровых технологий «Школа 21» и собрало более ста участников из 20 регионов страны. К обсуждению присоединились вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минцифры Максут Шадаев и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Чернышенко подчеркнул, что внедрение ИИ в образование требует особой осторожности: технологии должны приносить пользу, а не вредить учебному процессу. По его словам, именно от обратной связи учителей, преподавателей и администраторов будет зависеть, насколько быстро российская нейросеть сможет повысить эффективность обучения.

Вице-премьер также обратил внимание на важное отличие образовательной сферы от промышленности. Время, которое педагоги сэкономят благодаря искусственному интеллекту, должно пойти на дополнительное общение с учениками, а не просто на увеличение объёма выполняемой работы.

Сергей Кравцов заверил, что новая нейросеть не заменит учителей, а станет дополнением к традиционному образованию. При этом министр сообщил, что к программе повышения квалификации «Искусственный интеллект в работе учителя» уже присоединились более 250 тысяч педагогов.

По словам Германа Грефа, основу специализированной образовательной системы составит российская модель GigaChat. Разработчики намерены создать безопасного ИИ-помощника, который сможет работать с существующими образовательными платформами и учитывать особенности школьного обучения. Отдельное внимание уделят защите данных и достоверности информации.

Участники стратегической сессии уже опробовали разрабатываемую платформу. Победитель конкурса «Учитель года России — 2026» Алексей Морозов отметил её возможности по обработке и анализу учебных материалов, но подчеркнул необходимость дополнительной проверки ответов с этической точки зрения. Результаты обсуждений используют при подготовке концепции и технического задания для новой ИИ-модели.