Российские технологии всё заметнее заявляют о себе на международном рынке: отечественные нейросети входят в число лучших, а платформы интернет-торговли претендуют на место среди крупнейших мировых игроков. Россия также развивает цифровые сервисы, которые уже востребованы за рубежом. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к Деловому совету АТЭС.

По словам главы государства, страна добилась существенных результатов в цифровой трансформации экономики. Особое внимание он уделил развитию искусственного интеллекта, электронных платформ и финансовых технологий.

«Россия находится в авангарде цифровой трансформации», — подчеркнул Путин.

Президент отдельно остановился на достижениях отечественных разработчиков. Он отметил, что российские большие языковые модели способны конкурировать с зарубежными решениями, а платформы городских сервисов уже работают во многих государствах.

«Наши две флагманские языковые модели входят в число лучших в мире. Российские платформы городских сервисов присутствуют в порядка 40 странах. Динамично растёт рынок интернет-торговли: российские маркетплейсы в десятке крупнейших в мировом масштабе», — отметил российский лидер.

Кроме того, глава государства обратил внимание на развитие отечественной банковской отрасли. По его оценке, российские финансовые организации занимают ведущие позиции по качеству и удобству цифровых услуг.

Путин выступил перед представителями деловых кругов стран Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. В центре внимания форума находятся международная торговля, инвестиции, технологическое взаимодействие и перспективы развития цифровой экономики.