«Можно гордиться»: Путин похвалил российские маркетплейсы
Путин назвал российские маркетплейсы реальным достижением отечественного бизнеса
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Президент России Владимир Путин похвалил российские маркетплейсы. На пленарной сессии ПМЭФ он отметил, что отечественные сервисы — весомое достижение бизнеса, которым можно гордиться.
«Мы продолжим создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться, конкурировать с международными гигантами», — заявил он на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
Ранее Путин обозначил ключевое направление развития страны. Президент акцентировал внимание на необходимости создания в России высокотехнологичной экономики. Он заявил, что это не пожелание, а жизненно важное условие, продиктованное реалиями сегодняшнего дня и перспективами развития.