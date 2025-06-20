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20 июня, 14:05

«Можно гордиться»: Путин похвалил российские маркетплейсы

Путин назвал российские маркетплейсы реальным достижением отечественного бизнеса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CardIrin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CardIrin

Президент России Владимир Путин похвалил российские маркетплейсы. На пленарной сессии ПМЭФ он отметил, что отечественные сервисы — весомое достижение бизнеса, которым можно гордиться.

«Мы продолжим создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться, конкурировать с международными гигантами», — заявил он на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

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Ранее Путин обозначил ключевое направление развития страны. Президент акцентировал внимание на необходимости создания в России высокотехнологичной экономики. Он заявил, что это не пожелание, а жизненно важное условие, продиктованное реалиями сегодняшнего дня и перспективами развития.

Александра Мышляева
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