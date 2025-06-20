«Можно гордиться»: Путин похвалил российские маркетплейсы

Президент России Владимир Путин похвалил российские маркетплейсы. На пленарной сессии ПМЭФ он отметил, что отечественные сервисы — весомое достижение бизнеса, которым можно гордиться.

«Мы продолжим создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться, конкурировать с международными гигантами», — заявил он на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.