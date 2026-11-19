Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал Эмманюэля Макрона на фоне переговоров лидеров России, США и Китая. В соцсети X он противопоставил встречу в Шэньчжэне действиям Парижа и европейских союзников Киева.

«Вот они, исторические кадры. Трамп, Си Цзиньпин и Путин вместе обсуждают мировые дела. Тем временем Франция, европеизированная Макроном, заперта в Берлине и выписывает новый чек Зеленскому» — написал лидер французской партии «Патриоты».

Поводом для заявления стали кадры трёхсторонних переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Филиппо обратил внимание на контраст между встречей руководителей трёх держав и дипломатическими усилиями европейских стран, сосредоточенными вокруг Украины.

Особое недовольство французского политика вызвала позиция руководства его страны. В своём сообщении он вновь связал действия Макрона с финансовой поддержкой Владимира Зеленского, представив происходящее в Берлине как противоположность переговорам в Китае.

Трёхсторонняя встреча состоялась 19 ноября в китайском Шэньчжэне, принимающем саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Руководители России, Китая и Соединённых Штатов впервые собрались в таком формате. Саммит АТЭС проходит 18–19 ноября и объединяет представителей 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона.

Филиппо, возглавляющий партию «Патриоты» и участвующий в президентской гонке во Франции, уже высказывал недовольство тем, что Париж оказался вне переговорного формата России, Китая и США.