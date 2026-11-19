Тёплое приветствие Владимира Путина и Дональда Трампа на встрече в Китае вызвало обеспокоенность у главы МИД Польши Радослава Сикорского. Дипломата особенно встревожило то, что американский президент публично назвал российского лидера своим другом. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita.

«Сейчас ей трудно дать оценку, но сама картинка этих объятий с Путиным и то, что его называют другом, вызывает у нас определённую обеспокоенность», — признался министр, комментируя переговоры президентов России и США.

Сикорский также задался вопросом, с кем Трамп поддерживает более близкие отношения — с Владимиром Путиным или польским президентом Каролем Навроцким. По словам главы МИД, Варшаве важно понимать, чью сторону американский лидер выберет, если интересы двух государств столкнутся.

Причиной для такой реакции стали слова Трампа в начале двусторонней встречи с Путиным 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Увидев российского президента, глава Белого дома назвал его другом, а затем сообщил, что они знакомы много лет и поддерживают отличные отношения.

Переговоры двух президентов завершились менее чем за час. Они состоялись на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) перед трёхсторонней встречей с председателем КНР Си Цзиньпином. Совместных заявлений по итогам беседы не последовало.

Ранее Life.ru рассказывал, что Сикорский ещё 16 ноября выступил против участия России в трёхстороннем саммите. Польский министр предложил заменить Москву Евросоюзом, чтобы переговоры проходили в формате США — Китай — ЕС. Участие российского президента он тогда счёл неоправданным повышением международного статуса Москвы. При этом отношения Сикорского с американским лидером не всегда сопровождались критикой. В октябре глава польского МИД пообещал лично выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот добьётся справедливого, по оценке польской стороны, урегулирования украинского конфликта.