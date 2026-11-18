Президент США Дональд Трамп получил от польского коллеги Кароля Навроцкого необычный подарок на 80-летие — роскошное дубовое кресло, украшенное янтарём и американской символикой. Презент передали ещё в июне, однако несколько месяцев его существование скрывали даже от части польских дипломатов и чиновников, выяснил телеканал TVN24.

Подарок доставили в Вашингтон 14 июня, когда американский лидер отмечал юбилей. Тогда Навроцкий участвовал в торжествах, посвящённых также 250-летию независимости США. Ранее глава Бюро международной политики польского президента Марчин Пшидач анонсировал два презента: официальный и более личный. Первым оказалась мраморная табличка, предназначенная для будущей триумфальной арки в Вашингтоне, а о втором публично не сообщали.

По данным журналистов, о необычном кресле не знали даже некоторые сотрудники президентской канцелярии, польского МИД и посольства в США. Дипломатам лишь сообщили о транспортировке крупного предмета, породив слухи о золотом троне. Тайна раскрылась после того, как по канцелярии начала распространяться фотография мебели.

Автором кресла оказался мастер по обработке янтаря Люциан Мырта из Сопота. История изделия началась ещё при бывшем президенте Польши Анджее Дуде. В 2018 году художник изготовил для него похожее кресло к столетию независимости страны, а позднее получил заказ на второй экземпляр, предназначавшийся Трампу во время его первого президентского срока. Однако тогда американский лидер в Польшу не приехал, и подарок остался у мастера.

Перед июньским визитом Навроцкого канцелярия вновь связалась с Мыртой. По словам художника, он согласился передать изделие за возмещение минимальных расходов, но конкретную сумму раскрывать отказался. Стоимость кресла не назвал и Пшидач.

«Мы получили информацию, что подарок произвёл впечатление», — рассказал польский чиновник. По его словам, янтарное кресло символизирует историю страны и мастерство местных ремесленников, а также отсылает к балтийскому происхождению Навроцкого.