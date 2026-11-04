Победа демократов в США заставила Польшу бояться за военную базу «Форт Трамп»
Блащак допустил отказ США от создания военной базы в Польше после выборов
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США могут отказаться от создания постоянной военной базы в Польше после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс. Такое опасение высказал бывший министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью радиостанции RMF24.
«Боюсь, что американская военная база в Польше так и не появится», — заявил политик. По его мнению, поражение Республиканской партии заставит президента США Дональда Трампа сосредоточиться на внутренних проблемах, а прежняя благосклонность Вашингтона к Варшаве может сойти на нет.
Блащак также раскритиковал правительство польского премьер-министра Дональда Туска, обвинив его в упущенной возможности договориться о размещении американских войск. В частности, экс-министр припомнил высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского, который выступал против названия будущей базы «Форт Трамп».
Политик напомнил, что ещё 17 сентября американский лидер говорил о продвижении переговоров по созданию военного объекта. Однако окончательное решение Вашингтон до сих пор не принял, а теперь, по мнению Блащака, перспективы проекта оказались под вопросом.
При этом 3 ноября на заседании Совета национальной безопасности Польши власти республики договорились продолжить совместную работу над проектом. Премьер Туск заявил, что правительство и президент страны Кароль Навроцкий намерены добиться постоянного присутствия американских войск. По словам главы кабмина, реализация этой инициативы потребует согласованных действий всех ключевых государственных институтов.
Ранее Life.ru сообщал, что Польша рассчитывает разместить на новой американской базе от трёх до пяти тысяч военнослужащих США. В сентябре замминистра обороны республики Станислав Взентек называл наиболее вероятной численность постоянного контингента в 4,5 тысячи человек. С учётом ротационных подразделений Варшава планировала увеличить общее количество американских военных в стране примерно до 15 тысяч. Позднее стало известно, что строительство «Форта Трамп» может обойтись Польше в 17 миллиардов злотых, или около 4,4 миллиарда долларов.