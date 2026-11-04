США могут отказаться от создания постоянной военной базы в Польше после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс. Такое опасение высказал бывший министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью радиостанции RMF24.

«Боюсь, что американская военная база в Польше так и не появится», — заявил политик. По его мнению, поражение Республиканской партии заставит президента США Дональда Трампа сосредоточиться на внутренних проблемах, а прежняя благосклонность Вашингтона к Варшаве может сойти на нет.

Блащак также раскритиковал правительство польского премьер-министра Дональда Туска, обвинив его в упущенной возможности договориться о размещении американских войск. В частности, экс-министр припомнил высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского, который выступал против названия будущей базы «Форт Трамп».

Политик напомнил, что ещё 17 сентября американский лидер говорил о продвижении переговоров по созданию военного объекта. Однако окончательное решение Вашингтон до сих пор не принял, а теперь, по мнению Блащака, перспективы проекта оказались под вопросом.