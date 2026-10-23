Сикорский пообещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за мир на Украине
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пообещал лично выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот сумеет добиться «справедливого» урегулирования украинского конфликта.
Сикорский считает, что американский лидер способен сыграть решающую роль в завершении боевых действий.
Ранее Life.ru рассказывал, что санкции США против Международного уголовного суда могли стать ответом Трампа на решение Нобелевского комитета. По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, присуждение премии мира бывшей судье МУС Наванетхем Пиллэй стало ударом по американскому лидеру. Спустя несколько часов после объявления лауреата Вашингтон ввёл ограничения против суда.
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