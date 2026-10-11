«В пику Трампу»: Политолог объяснил санкции США против МУС после Нобеля Пиллэй

Санкции США против Международного уголовного суда могли стать ответом Дональда Трампа на решение Нобелевского комитета присудить премию мира бывшей судье МУС Наванетхем Пиллэй. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Нобелевский комитет принял решение де-факто в пику Трампу вручить Нобелевскую премию мира барышне, которая долгое время работала в Гаагском трибунале и в том числе занималась расследованием военных преступлений Израиля в Палестине и в секторе Газа. То есть это, конечно, удар и по команде Трампа, и по израильскому лобби», — заявил Дудаков НСН.

Нобелевскую премию мира 2026 года Пиллэй получила «за усилия по продвижению мира и международного права». Она ранее работала судьёй МУС, была верховным комиссаром ООН по правам человека, а также возглавляла комиссию ООН по расследованию событий на палестинских территориях.

В тот же день администрация Трампа ввела санкции уже против Международного уголовного суда как организации. Ограничения были объявлены спустя несколько часов после решения Нобелевского комитета.

При этом официально Вашингтон не связывал санкции с присуждением премии Пиллэй. США объясняют давление на МУС непризнанием его юрисдикции над американскими гражданами и действиями суда против союзников Вашингтона. В частности, администрация Трампа выступала против ордеров МУС в отношении израильского руководства.

Ранее Life.ru сообщал, что США впервые распространили санкции на Международный уголовный суд как на организацию, а не только на отдельных его сотрудников. Решение также было принято 9 октября — в день объявления Нобелевской премии мира Нави Пиллэй. В МУС после этого заявили, что продолжат расследования и судебную работу, несмотря на американские ограничения.