Глава МИД Польши Радослав Сикорский высказал недовольство форматом предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина. Польский министр считает, что вместо России за столом переговоров должен находиться Евросоюз. Об этом он заявил 16 ноября перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Сикорский назвал участие Москвы в трёхстороннем саммите неоправданным повышением её международного статуса.

«Это должна быть встреча в формате треугольника: Китай, Соединённые Штаты, Европейский Союз», — заявил глава польского МИД.

Недовольство Варшавы связано с тем, что европейские государства не представлены в предстоящих переговорах на уровне лидеров. При этом обсуждаемые вопросы глобальной безопасности и международной политики непосредственно затрагивают интересы европейских стран.

Трёхсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Среди предполагаемых тем — контроль над ядерными вооружениями и вопросы международной безопасности. При этом заранее согласованной повестки переговоров, по данным Financial Times, не будет.