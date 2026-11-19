Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что его многолетние отношения с российским лидером Владимиром Путиным помогут добиться значимых результатов. Об этом он сказал во время встречи с президентом РФ в китайском Шэньчжэне, где проходит саммит АТЭС.

«Мы знаем друг друга уже давно, и я думаю, что из этого может получиться много замечательных вещей», — сказал глава Белого дома.

Трамп также положительно оценил сложившиеся за годы отношения с российским коллегой.

Накануне, 18 ноября, Путин и Трамп встретились на торжественном приёме в честь участников саммита АТЭС. На 19 ноября также назначены трёхсторонние переговоры лидеров России, США и Китая с участием председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп намерен обсудить с Путиным и Си Цзиньпином ядерное разоружение и ситуацию вокруг Ирана. Американский лидер также упоминал украинский конфликт, однако в Белом доме уточняли, что его обсуждение на трёхсторонней встрече не запланировано.

В Москве к предстоящему диалогу подходят сдержанно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не связывать с переговорами завышенных ожиданий. При этом Россия, США и Китай приступили к подготовке возможного совместного заявления.