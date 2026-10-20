NYT: Уиткофф и Кушнер могут прилететь в Петербург на встречу с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют 21 октября прибыть в Санкт-Петербург для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Визит должен последовать за консультациями по Украине в Осло. Об этом сообщает The New York Times.

По данным американского издания, одной из задач предполагаемой встречи станет обсуждение освобождения гражданина США Стивена Хаббарда, который находится в российской колонии. Вашингтон рассчитывает добиться его возвращения на родину.

Хаббарда задержали в 2022 году. Российский суд признал его виновным в наёмничестве за участие в боевых действиях на стороне Украины и назначил наказание в виде лишения свободы. Американская сторона считает его удержание неправомерным.

Кроме того, Уиткофф намерен обсудить с Путиным перспективы урегулирования украинского конфликта. Ожидается, что американский представитель передаст российской стороне результаты переговоров с Киевом и европейскими партнёрами.

20 октября в Осло проходят консультации с участием Владимира Зеленского, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и президента Финляндии Александра Стубба. К обсуждению также привлечены представители европейских государств, Евросоюза и НАТО. При этом Уиткофф участвует во встречах лично, а Кушнер подключился дистанционно из-за болезни. Окончательно ли согласована его поездка в Россию, пока не уточняется.