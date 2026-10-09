Обещают рекордный заработок — забирают всё: МВД раскрыло схему с «выгодными инвестициями»

Обещания большого заработка на криптовалюте, акциях и других финансовых вложениях могут обернуться потерей всех перечисленных денег. Об одной из распространённых схем обмана рассказали в управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России.

Злоумышленники размещают в интернете объявления об альтернативных источниках дохода, предлагая людям быстро приумножить сбережения. Для этого потенциальных жертв убеждают купить цифровую валюту, ценные бумаги крупных предприятий или различные ресурсы на бирже.

Однако вместо участия в инвестициях граждане отправляют средства по реквизитам, которые ведут непосредственно на счета преступников. В ведомстве предупредили, что за привлекательной рекламой рекордной прибыли могут скрываться аферисты.

«Следственный департамент МВД России и УБК МВД России напоминают: за выгодными предложениями о рекордном заработке могут скрываться мошенники!» — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru рассказывал, как участник СВО из Иркутской области лишился почти восьми миллионов рублей после обещаний высокого дохода от инвестиций. С января по февраль 2026 года мошенники убеждали мужчину переводить накопления на якобы выгодные счета. Впоследствии прокуратура выяснила, что средства поступили местной жительнице. Суд постановил взыскать с неё 7,9 миллиона рублей и ещё 1,1 миллиона процентов.