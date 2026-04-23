Участнику СВО из Иркутска вернут более 9 млн рублей, похищенных мошенниками

В Иркутской области состоялось судебное разбирательство по иску прокуратуры в защиту прав участника специальной военной операции. С мужчины, который ранее воевал в зоне СВО, мошенники выманили почти восемь миллионов рублей, пообещав баснословный доход от инвестиций.

С января по февраль 2026 года злоумышленники убедили бывшего военного перевести накопления на «выгодные счета». Рассчитывая на быструю прибыль, боец лишился крупной суммы.

В ходе расследования уголовного дела прокуратура установила, куда ушли деньги. Все средства оказались на банковском счёте жительницы Иркутского района. Женщина стала неосновательно богата за чужой счёт.

Надзорное ведомство направило в суд иск о взыскании с неё всей суммы (7,9 миллиона рублей) плюс проценты за пользование чужими деньгами — ещё 1,1 миллиона. Суд полностью удовлетворил требования прокурора.

После того как решение вступит в законную силу, его исполнение поставят на строгий контроль. Обманутый боец получит назад более девяти миллионов рублей. Прокуратура напоминает: если вам предлагают лёгкий заработок в интернете, велика вероятность, что это уловка аферистов.

