Обезьяна сбежала от пьяной хозяйки и устроила переполох в Калуге

В Калуге обезьяна сбежала от хозяйки и забралась на дерево, откуда её не могли снять даже спасатели. Об этом РИА «Новости» рассказала директор центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшкина.

Необычный инцидент произошёл утром 15 октября. Заметив примата на дереве, очевидцы обратились за помощью к специалистам. На место прибыли зоозащитники и спасатели, которые расставили ловушки и попытались поймать беглянку. По словам Матюшкиной, животное, скорее всего, относится к макакам.

Однако все попытки заманить обезьяну оказались безуспешными. Спуститься с дерева она согласилась только после появления хозяйки. Как утверждает руководитель «Феникса», женщина пришла в состоянии сильного алкогольного опьянения.

После случившегося зоозащитники вызвали полицию и Росприроднадзор. В региональном управлении МВД подтвердили, что получили заявление от соседки владелицы обезьяны. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства побега.

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