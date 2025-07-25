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Регион
25 июля, 13:33

Пряталась на чердаке: Спасатели поймали обезьяну Дуняшу, сбежавшую из зоопарка в Евпатории

Крым-СПАС: Обезьяну, сбежавшую из зоопарка в Евпатории, нашли и поймали

Обложка © ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»

Обложка © ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»

Сотрудники МЧС из Крыма завершили двухдневную операцию по возвращению домой — в зоопарк — сбежавшей обезьяны Дуняши. Несколько дней назад в Евпатории появилось объявление о розыске примата, в котором особо подчеркивалась её любовь к кошкам и детям.

«На поимку обезьяны ушло два дня. Вчера спасатели при помощи альпснаряжения спустились с крыши здания в чердачное помещение и установили ловушку для животного», — рассказали в пресс-службе ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

Фото © ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»

Фото © ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»

Местонахождение Дуняши было быстро установлено — беглянка скрывалась на чердаке дома, откуда спсатели успешно выманили её угощениями, аккуратно спустили и передали директору зоопарка.

Студентка накурила орангутана вейпом в крымском зоопарке
Студентка накурила орангутана вейпом в крымском зоопарке

Ранее сообщалось, что столичные ветеринары успешно провели операцию йоркширскому терьеру Мише, у которой диагностировал послеродовые осложнения. Собака поступила в клинику в тяжёлом состоянии через несколько дней после родов. Изначально УЗИ показало остатки последа, но во время операции хирурги выявили разрыв матки.

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Ольга Сливченко
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