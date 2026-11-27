В Санкт-Петербурге при ночной атаке беспилотников повреждены жилой дом и несколько автомобилей, пострадала женщина. О последствиях сообщили в пресс-службе Смольного.

Обломки сбитых БПЛА упали в Приморском и Выборгском районах города. На улице Лидии Зверевой удар пришёлся по многоэтажному зданию, у которого оказались повреждены фасад и оконные стёкла.

«Пострадала женщина, она госпитализирована. Жильцы двух подъездов временно размещены в школе № 575. Им оказывается необходимая помощь», — уточнили городские власти.

Повреждения также обнаружили у нескольких припаркованных автомобилей. На местах падения обломков работают экстренные службы, а коммунальные специалисты оценивают ущерб и приступают к восстановлению повреждённых конструкций.

По информации Смольного, всего за ночь в направлении Северной столицы летели 55 беспилотников. Из них десять уничтожили над Новгородской областью, ещё 45 — над Петербургом и Ленинградской областью.

В городе развёрнут оперативный штаб, который координирует работу коммунальных, экстренных и силовых служб. Информация о состоянии госпитализированной женщины и сроках возвращения эвакуированных жильцов в квартиры пока не уточняется.