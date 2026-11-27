За ночь над Ленинградской областью сбили 45 украинских беспилотников. Об этом губернатор Александр Дрозденко написал в своём Telegram-канале.

Во время отражения атаки пришлось временно перекрыть Ладожский мост. По словам главы региона, с переправы вели работу мобильные огневые группы. При этом само сооружение повреждений не получило.