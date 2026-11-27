Ладожский мост превратили в огневую позицию для отражения атаки 45 БПЛА
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За ночь над Ленинградской областью сбили 45 украинских беспилотников. Об этом губернатор Александр Дрозденко написал в своём Telegram-канале.
Во время отражения атаки пришлось временно перекрыть Ладожский мост. По словам главы региона, с переправы вели работу мобильные огневые группы. При этом само сооружение повреждений не получило.
Дрозденко также сообщил, что в ближайшее время ожидается отмена режима воздушной опасности. На момент публикации его сообщения отбой ещё не был объявлен.
Напомним, в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково действуют временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. План «Ковёр» был объявлен в 04:18 мск. Ранее Дрозденко сообщал, что российские системы противовоздушной обороны сбили 44 украинских дрона в Ленинградской области.