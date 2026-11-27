В Ленинградской области сбили 44 беспилотника ВСУ 27 ноября
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Российские системы противовоздушной обороны сбили 44 украинских дрона в Ленинградской области. Об этом сообщил местный губернатор Александр Дрозденко.
«В небе над Ленинградской областью сбито 44 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — говорится в сообщении.
В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково действуют временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. План «Ковёр» был объявлен в 04:18 мск.
Ранее Life.ru писал, что расчёты ПВО в ночь на 27 ноября уничтожили беспилотники над городом Каменском-Шахтинским, а также Каменским и Тарасовским районами Ростовской области. По предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.