В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково действуют временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. План «Ковёр» был объявлен в 04:18 мск .

Ранее Life.ru писал, что расчёты ПВО в ночь на 27 ноября уничтожили беспилотники над городом Каменском-Шахтинским, а также Каменским и Тарасовским районами Ростовской области. По предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.