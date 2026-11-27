Силы противовоздушной обороны в ночь на 27 ноября уничтожили беспилотники над городом Каменском-Шахтинским, а также Каменским и Тарасовским районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, а также Каменском и Тарасовском районах области», — написал глава региона.