БПЛА уничтожили над Каменском-Шахтинским и двумя районами Ростовской области
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Силы противовоздушной обороны в ночь на 27 ноября уничтожили беспилотники над городом Каменском-Шахтинским, а также Каменским и Тарасовским районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, а также Каменском и Тарасовском районах области», — написал глава региона.
По предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.
Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в Ленинградской области. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.