Ранее в Тульской области сбили четыре украинских беспилотника. В результате падения обломков частично повреждено остекление трёх частных домов в Ефремовском муниципальном округе. Пострадавших нет. По предварительным данным, инфраструктура не пострадала. Глава региона сообщил, что обломки беспилотников разбили окна в трёх частных домах одного из населённых пунктов округа.