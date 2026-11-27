Расчёты ПВО в Ленобласти сбили 30 БПЛА ВСУ с начала суток
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Расчёты противовоздушной обороны перехватили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Над территорией Ленинградской области сбито 30 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — пишет он.
Ранее в Тульской области сбили четыре украинских беспилотника. В результате падения обломков частично повреждено остекление трёх частных домов в Ефремовском муниципальном округе. Пострадавших нет. По предварительным данным, инфраструктура не пострадала. Глава региона сообщил, что обломки беспилотников разбили окна в трёх частных домах одного из населённых пунктов округа.