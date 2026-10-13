Обмен пленных на секреты? Историк оценил возможные непубличные сделки между Сеулом и Киевом

Беспокойство властей Южной Кореи из-за разглашения Владимиром Зеленским информации о передаче пленных военнослужащих КНДР может объясняться существованием непубличных договорённостей с Киевом. Такое предположение в беседе с «Лентой.ру» высказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

По мнению эксперта, Сеул мог согласиться на определённые формы военного сотрудничества с Украиной ради получения пленных северокорейцев. Они, как полагает Асмолов, представляют интерес для южнокорейской разведки.

Кореевед также не исключил, что Южная Корея может направлять на Украину специалистов под видом частных лиц, якобы самостоятельно решивших отправиться в зону боевых действий. Подобная схема, по его мнению, позволила бы официальному Сеулу дистанцироваться от их деятельности.

«Можно представить похожую историю: группа людей, искренне верящих в необходимость защищать завоевания демократии, вопреки запрету на поездки на Украину отправляется туда, чтобы собирать материалы про «ужасные военные преступления», которые якобы сотворили российские и северокорейские военные, а заодно обучать украинцев работе с корейскими военными технологиями», — пояснил Асмолов.

При этом эксперт не представил доказательств существования подобных договорённостей. Его слова являются предположением, а не подтверждением факта передачи Южной Кореей вооружений или отправки специалистов на Украину.

Ранее Life.ru сообщал, что Южная Корея отозвала своего посла Пак Ки Чхана с Украины на фоне дипломатического конфликта с Киевом. Причиной стало разглашение украинской стороной информации о передаче Сеулу пленных военнослужащих КНДР. Южнокорейские власти потребовали от Киева официальных объяснений и извинений, однако не получили ответа, который сочли бы приемлемым. После этого дипломата вызвали на родину, куда он вернулся 10 октября.